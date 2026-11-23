कृष्ण चंद राणा, पांगी (चंबा)। पति की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए दो साल तक वन विभाग के विश्राम गृह में काम करने वाली विधवा महिला को अब तक न अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली है और न ही मेहनताने का भुगतान हुआ है। आर्थिक तंगी से जूझ रही महिला ने न्याय के लिए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से गुहार लगाई है।



मामला हिमाचल प्रदेश वन विभाग के पांगी वन मंडल के अधीन पठानकोट स्थित विश्राम गृह का है। पठानकोट के गांव ढक्की निवासी सोनिया के पति स्वर्गीय नरेश कुमार वहां दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारी थे। वर्ष 2023 में पति की मृत्यु के बाद परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया। इसके बाद वन मंडल पांगी ने सोनिया को उसी विश्राम गृह में दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारी के रूप में काम पर रखा।

अनुकंपा नौकरी की उम्मीद में किया 2 साल काम सोनिया के अनुसार, उन्होंने करीब दो साल तक जिम्मेदारी से काम किया। अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलने की उम्मीद में जरूरी दस्तावेज तैयार करवाकर विभाग को भेजे, लेकिन न नौकरी मिली और न ही दो साल की मजदूरी का भुगतान हुआ।

पैसे न मिलने पर छोड़ना पड़ा काम उन्होंने विभाग के सचिव, संबंधित निदेशक, अरण्यपाल और वन मंडल अधिकारी पांगी के समक्ष कई बार समस्या रखी, पर समाधान नहीं निकला। आर्थिक मजबूरी के कारण उन्हें विश्राम गृह का काम छोड़ना पड़ा।