राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के पेंशनर्स का सब्र अब जवाब देने लगा है। लंबे समय से पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों के इंतजार में बैठे बुजुर्ग अब अपने हक के लिए परिवार सहित सड़कों पर उतरेंगे। सरकार और निगम प्रबंधन से बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद मांगों पर फैसला नहीं होने से नाराज एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने शुक्रवार से आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है।



इस दिन सुबह 11 बजे से निगम मुख्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें प्रदेशभर से पेंशनर अपने परिवार के सदस्यों के साथ शामिल होंगे।

हर बार आश्वासन ही दिया जा रहा समिति के महासचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि पेंशनरों को हर बार आश्वासन देकर शांत करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। 65 से 70 वर्ष की उम्र में बुजुर्गों को अपने हक के लिए कभी निगम मुख्यालय तो कभी सचिवालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।