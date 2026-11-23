जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को वरिष्ठता और पदोन्नति का लाभ देने की प्रक्रिया तेज होगी। बोर्ड प्रबंधन ने प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी कैडर नियंत्रक और नियुक्ति प्राधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई जल्द पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं।

समीक्षा डीपीसी या नई डीपीसी इसके तहत अनुबंध सेवाकाल को ध्यान में रखते हुए अस्थायी वरिष्ठता सूचियां तैयार कर कर्मचारियों से आपत्तियां मांगी जाएंगी। इसके बाद वरिष्ठता सूचियों को अंतिम रूप देकर समीक्षा डीपीसी या नई डीपीसी होगी। बीओडी के आदेश बिजली बोर्ड के निदेशक (कार्मिक) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश भर्ती एवं सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 को हाई कोर्ट ने 25 अप्रैल 2026 को देवेंद्र कुमार एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले में रद कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका भी 29 जुलाई 2026 को खारिज हो गई थी।

ऐसे में हाई कोर्ट का फैसला प्रभावी बना हुआ है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि रद किए गए अधिनियम के आधार पर कर्मचारियों को दिए गए लाभ वापस लेने, लाभों से वंचित करने या रिकवरी प्रस्तावित करने से संबंधित आदेश भी निरस्त होंगे।