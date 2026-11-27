राज्य ब्यूरो, शिमला। सुक्खू सरकार के चार साल पूरे होने पर हमीरपुर के सुजानपुर में 11 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम से मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना की शुरुआत होगी। इसके लिए पात्र परिवारों का चयन पहले ही कर लिया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत गरीब परिवारों की 3.50 लाख चयनित महिलाओं को हर महीने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपये मासिक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।



ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से जारी की गई अधिसूचना और दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकार इस योजना के जरिये दो साल के भीतर कमजोर ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति और वित्तीय मजबूती में ठोस बदलाव लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। 300 यूनिट निश्शुल्क बिजली उपलब्ध करवाने का भी प्रविधान है।

विभागों की जिम्मेदारियां तय योजना में विभागों की जिम्मेदारियां भी सख्ती से तय की गई हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग नोडल विभाग के तौर पर सत्यापित लाभार्थी डेटाबेस तैयार कर साझा करेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत ईसोमसा (अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण निदेशालय) द्वारा पात्र महिलाओं के आधार-संबद्ध बैंक खातों में डीबीटी के जरिये 1500 रुपये भेजे जाएंगे।

एसडीएम तैयार करवाएंगे प्लान उपमंडल अधिकारी यानी एसडीएम प्रत्येक लाभार्थी परिवार की जरूरत के हिसाब से हाउसहोल्ड डेवलपमेंट प्लान तैयार करवाएंगे और लागू करेंगे, जिसकी जिलास्तर पर उपायुक्त निगरानी करेंगे। पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया एमएमएपी पोर्टल के जरिये डिजिटल होगी, जिसमें हर बदलाव का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड और आडिट ट्रेल दर्ज रहेगा।