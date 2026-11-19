विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई पत्नी बिना किसी पर्याप्त और उचित कारण के अपने पति से अलग रह रही है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता (भरण-पोषण) पाने की हकदार नहीं है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने पत्नी द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए बिलासपुर फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।

फैमिली कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती याचिकाकर्ता ने बिलासपुर के प्रधान न्यायाधीश (फैमिली कोर्ट) के 4 दिसंबर 2025 के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। फैमिली कोर्ट ने नाबालिग बेटे को 5,000 रुपये मासिक भरण-पोषण के साथ-साथ उसकी शिक्षा, चिकित्सा और विवाह का खर्च देने का आदेश पति को दिया था। हालांकि, कोर्ट ने पत्नी को यह कहते हुए गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया था कि वह स्वयं कमाने में सक्षम है और बिना किसी ठोस वजह के पति से अलग रह रही है।

पत्नी बोली आय का स्रोत नहीं, पति बोला- बिना कारण अलग रह रही हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्नी ने दलील दी कि निचली अदालत ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया है कि पत्नी के पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, इसलिए वह भरण-पोषण की हकदार है। दूसरी ओर, पति ने तर्क दिया कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है और पति ने ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं की थी, जिससे उसे घर छोड़ना पड़े।

निष्कर्षों में कोई खामी नहीं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद खंडपीठ ने निचली अदालत के निष्कर्षों में कोई खामी नहीं पाई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पत्नी यह साबित करने में विफल रही कि वह किस उचित कारण से पति से अलग रह रही है।