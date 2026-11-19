जागरण टीम, धर्मशाला/शिमला। हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी राफेल और ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान पर राजनीति गरमा गई है। जगत सिंह नेगी ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के बजाय भारत के छक्के छूटने की बात कही है। भाजपा नेताओं ने जगत सिंह नेगी की टिप्पणी को शर्मनाक और सेना के शौर्य का अपमान बताया है।

हिमाचल भाजपा नेता एवं राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन ने कहा कि कांग्रेस के मंत्री बताएं, पाकिस्तान की भाषा बोलकर किसे खुश करना चाहते हैं? महाजन ने कहा कि देश की सुरक्षा पर राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी। क्या यह हिमाचल सरकार का आधिकारिक रुख : जम्वाल सुंदरनगर से भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि जगत सिंह नेगी को इस बयान के लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए और प्रदेश सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या नेगी की यह टिप्पणी सरकार का आधिकारिक रुख है।

माफी मांगें मंत्री जम्वाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने देश की सेना तक को नहीं छोड़ा है और वे राफेल व 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे संवेदनशील मुद्दों पर टिप्पणी कर रहे हैं। विधायक के अनुसार, देश के सैनिकों का हौसला पस्त करने वाले ऐसे बयानों के लिए 140 करोड़ जनता से माफी मांगी जानी चाहिए।