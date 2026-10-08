'बजट कमी का बहाना बनाकर कर्मचारियों के लाभ नहीं रोक सकते', हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला; कहा- खैरात नहीं यह हक है

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पैसों की कमी का बहाना बनाकर कर्मचारियों के रिटायरमेंट बकाया को नहीं रोका जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट लाभ खैरात नहीं अधिकार हैं। अदालत ने डॉ. वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ बागवानी एवं वानिकी (नौणी सोलन) को आदेश दिया है कि वह अपने याचिकाकर्ता 26 रिटायर्ड कर्मचारियों को 4 हफ्तों के भीतर (4 नवंबर 2026 तक) उनकी लीव एनकैशमेंट का भुगतान करे। ऐसा न करने पर यूनिवर्सिटी को वास्तविक देय तिथि से 5 फीसदी सालाना ब्याज देना होगा।

26 याचिकाओं पर सुनवाई न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने यह फैसला डॉ. कमल शर्मा और अन्य कर्मचारियों द्वारा दायर 26 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया। सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में माना था कि उसने मई 2024 के बाद से रिटायर हुए कर्मचारियों को लीव एनकैशमेंट नहीं दी है।