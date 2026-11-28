विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बिजली कनेक्शन और मीटर लगाने में आ रही बाधाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने राज्य विद्युत के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता राजेश कुमार शर्मा के परिसर में बिजली मीटर लगाने के आवेदन पर जल्द से जल्द, प्राथमिकता के आधार पर दो दिनों के भीतर विचार कर निर्णय लिया जाए।



याचिकाकर्ता राजेश कुमार शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई थी कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उनके परिसर में बिजली का मीटर नहीं लगाया जा रहा है।



सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि संबंधित क्षेत्र के अधिशासी अभियंता कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने की शर्त पर मीटर लगाने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन सोहन लाल और कुछ अन्य लोगों द्वारा इसमें अनावश्यक अड़चनें पैदा की जा रही हैं।

बाधा को हटाने की जिम्मेदारी विद्युत बोर्ड की विद्युत बोर्ड ने स्वीकार किया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने पर बिजली कनेक्शन प्रदान करना विभाग का कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि सोहन लाल द्वारा किसी दीवानी मुकदमे के लंबित होने का हवाला देकर मीटर लगाने पर आपत्ति जताई जा रही है, जबकि उस मुकदमे में याचिकाकर्ता को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विद्युत अधिनियम के नियमों के तहत आवेदक को केवल आवश्यक सहायता प्रदान करनी होती है, जबकि किसी भी प्रकार की बाधा को हटाने की जिम्मेदारी विद्युत बोर्ड की है।