हिमाचल सरकार किन महिलाओं को देगी 1500 रुपये महीना और फ्री बिजली, क्या है चयन का फार्मूला?

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की 3.50 लाख महिलाओं को हर माह 1500 रुपये देगी। पात्र परिवारों को 300 यूनिट निश्शुल्क बिजली मिलेगी। सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को शिमला में हुई मंत्रिमंडल बैठक में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है।



अब कई लोगों के जहन में यह सवाल है कि किन महिलाओं को सरकार यह लाभ देने जा रही है। कांग्रेस ने सरकार बनने से पहले यह घोषणा की थी कि महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अब सुक्खू कैबिनेट में मंजूरी मिलने पर महिलाओं में उम्मीद जगी है।

कैसे होगा चयन सरकार मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत महिलाओं को यह लाभ देगी। इसमें गरीब वर्ग की महिलाओं को ही स्थान दिया जाएगा। बीपीएल श्रेणी में चयनित परिवारों की महिलाओं को 1500 रुपये देने की तैयारी है। इन्हीं परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली भी दी जाएगी।

प्रदेश में कितनी महिलाएं प्रदेश में 37 लाख के करीब महिलाएं हैं। सरकार का कहना है कि 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को वित्तीय सहायता पहले ही 1500 रुपये की जा चुकी है। अब 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योजना की घोषणा करेंगे।