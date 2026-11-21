राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वार्षिक समारोह आयोजित करने की अंतिम तिथि पांच दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले 18 नवंबर को जारी आदेश में वार्षिक समारोह आयोजित करने की समयसीमा तय की गई थी।

नहीं होगा विस्तार निदेशालय ने प्रदेश के सभी उपनिदेशकों (उच्चतर एवं प्रारंभिक शिक्षा) को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन आने वाले सभी सरकारी स्कूलों में पांच दिसंबर से पहले वार्षिक समारोह करवाना सुनिश्चित करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद समारोह आयोजित करने की तिथि में कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।

निर्देशों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई शिक्षा निदेशालय ने निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा है। आदेशों में चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समयसीमा का उल्लंघन करने या निर्देशों की अनुपालना नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।