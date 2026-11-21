जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शनिवार को विधायक प्रदेश के विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था से जुड़े 60 प्रश्नों पर सरकार से जवाब मांगेंगे। इनमें 42 तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए और 18 अतारांकित प्रश्न लिखित उत्तर के लिए सूचीबद्ध हैं।

तारांकित प्रश्नों में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति और सामाजिक सुरक्षा, मुख्यमंत्री सहारा योजना के बंद होने के कारण, चिट्टा तस्करी के मामले और विशेष टास्क फोर्स बनाने की योजना शामिल हैं। अस्पतालों में स्टाफ का मुद्दा विधायकों ने अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में डाक्टरों, नर्सों और दवा की स्थिति तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों पर भी जानकारी मांगी है। सड़क और पुल निर्माण, नाबार्ड व केंद्रीय सड़क कोष से मिली धनराशि, मानसून में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और अधूरी परियोजनाओं की प्रगति पर सवाल उठेंगे। कांगड़ा, बंजार, रोहड़ू, करसोग और अन्य क्षेत्रों की योजनाओं के साथ स्कूल भवन, पेयजल और सिंचाई परियोजनाएं भी प्रश्नों में हैं।