हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक, 12 दिन तक नहीं मिलेगा किसी को भी अवकाश; मोबाइल रखना होगा ऑन

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। दीपावली के बावजूद पिछले सप्ताह भी राज्य सचिवालय में अवकाश के दौरान कई विभागों के विशेष सचिव कार्यालय पहुंचे थे। अब तपोवन में होने वाले सत्र में छह दिन शेष रह गए हैं, ऐसे में विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र के मद्देनजर प्रदेश सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है।



16 नवंबर से शुरू होने वाले सत्र को लेकर विधानसभा से जुड़े प्रश्न और अन्य प्रकार की जानकारी तैयार करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), जलशक्ति विभाग, स्वास्थ्य, राजस्व, विद्युत तथा ग्रामीण विकास सहित प्रदेश सरकार के सभी प्रशासनिक व कार्यकारी विभागों में 10 से 21 नवंबर तक यह रोक रहेगी।

दौरों पर भी रोक इसके साथ ही इस अवधि के दौरान अधिकारियों के सभी प्रकार के प्रस्तावित दौरों को भी तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। केवल अत्यधिक आपातकालीन परिस्थितियों अथवा गंभीर चिकित्सा कारणों में ही सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से अवकाश मान्य होगा।

निर्देशों का उल्लंघन करने या विधानसभा प्रश्नों के जवाब में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। 24 घंटे मुस्तैद रहने का आदेश इस संबंध में सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार सत्र के दौरान विधायकों द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित, अतारांकित प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और अल्पकालिक चर्चाओं के उत्तर तय समय-सीमा के भीतर तैयार करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके चलते किसी भी विभाग की ओर से उत्तर भेजने में देरी न हो, इसलिए प्रशासनिक मशीनरी को 24 घंटे मुस्तैद रहने को कहा गया है।

शाम 7 बजे तक रुकें अधिकारी सभी विभागों की प्रत्येक शाखा और अनुभाग में कम से कम एक जिम्मेदार अधिकारी रोजाना सांय सात बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहेगा। सभी कर्मचारी वाट्सएप पर उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा विधानसभा कार्य पूरा होने तक अधिकारियों व कर्मियों को कार्यालय में उपस्थित रहना होगा।