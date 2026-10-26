दिल्ली महारैली के लिए हिमाचल कांग्रेस ने तैनात किए जिला प्रभारी, कांगड़ा का दायित्व सतपाल रायजादा को

राज्य ब्यूरो, शिमला। दिल्ली के रामलीला मैदान में पहली नवंबर को प्रस्तावित ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ महारैली के लिए हिमाचल कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में होने वाली विपक्ष की संयुक्त महारैली में हिमाचल से बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने सभी 12 जिलों में समन्वय प्रभारी नियुक्त किए हैं।

कांगड़ा का दायित्व सतपाल रायजादा को मनमोहन कटोच को चंबा, सतपाल रायजादा को कांगड़ा, पवन ठाकुर को हमीरपुर, विकास ठाकुर को ऊना, रमेश चौहान को बिलासपुर, बलविंदर बबलू को मंडी, सुरेश नगटा को किन्नौर, हरि चंद शर्मा को लाहुल स्पीति, धर्मेंद्र धम्मी को शिमला, सत्यजीत नेगी को सिरमौर, अनीता वर्मा को सोलन और प्रकाश चौधरी को कुल्लू का प्रभारी बनाया गया है।