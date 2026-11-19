जागरण टीम, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर लगातार तीसरे दिन जारी चर्चा के बीच सदन में 13 बिल और प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए। इन्हें पेश करने की अनुमति को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कुछ देर चर्चा हुई।



सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने विपक्ष से बिल पेश करने की अनुमति देने का आग्रह किया। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन की कार्यवाही स्थापित व्यवस्था के तहत ही चलनी चाहिए। आज गैर सरकारी संकल्प दिवस है, लेकिन जब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है तो इसे भी छोड़ देना चाहिए।

...तो दो दिन बढ़ सकती है कार्यवाही मुख्यमंत्री के आग्रह पर विपक्ष ने बिल पेश करने की सहमति दे दी। इसके बाद सदन में 13 बिल और प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि ये बिल महत्वपूर्ण हैं और जरूरत पड़ने पर सदन की कार्यवाही दो दिन बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जब वह चर्चा का जवाब देंगे तो विपक्ष वाकआउट कर जाएगा।

शादियों का हवाला जयराम ठाकुर ने शादियों के सीजन का हवाला देते हुए कहा कि विपक्ष ने सत्र कुछ दिन बाद करवाने का आग्रह किया था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को पांच से छह शादियों के निमंत्रण मिले हैं। ऐसे में सभी की व्यस्तता को देखते हुए सत्र आगे करने की मांग की गई थी।

अभी केवल बिल सदन में स्थापित होंगे : हर्षवर्धन संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अभी केवल बिल सदन में स्थापित करने हैं। उन्होंने गैर सरकारी संकल्प को लेकर भी विपक्ष से आग्रह किया था। इस पर जयराम ठाकुर ने कहा कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूरी होने के बाद बिल पेश किए जा सकते हैं।