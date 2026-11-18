जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मंडी के नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमराने और भ्रष्टाचार चरम पर होने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकार की नाक के नीचे अधिकारी बेलगाम हो गए हैं और जनप्रतिनिधियों की बातों को पूरी तरह अनसुना किया जा रहा है।

सीएम बोले- मामला दर्ज करवाएं मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधायक विनोद कुमार पर पलटवार करते हुए कहा कि तथ्य सहित आरोप लगाएं, अन्यथा मामला दर्ज किया जाएगा। इस पर जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जितने मर्जी मामले दर्ज करवा लें, हम डरने वाले नहीं हैं। विधानसभा में बोलने नहीं देंगे तो जनता का दरबार है।

टेंडरों में धांधली और कमीशनखोरी के आरोप विधायक विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए विधायक ने कहा कि विभाग में विकास का पैसा केंद्र से मिल रहा है, लेकिन राज्य में ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन टेंडर करवाकर चहेतों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ठेकेदारों को बिल पास करवाने के लिए लाखों रुपये की रिश्वत देनी पड़ रही है और बिना कमीशन के कोई काम नहीं हो रहा है।