हिमाचल के लिए खतरा बनीं 1000 ग्लेशियल झीलें, नेपाल त्रासदी जैसे बन सकते हैं हालात; तेजी से सिकुड़ रहे ग्लेशियर

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में 1000 से अधिक ग्लेशियल झीलें खतरे की घंटी हैं। पता नहीं कब यह झीलें नेपाल जैसी त्रासदी का कारण बन जाएं। 562 से इनकी संख्या एक हजार हो गई है। हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहे हैं, जिस कारण झीलें आकार ले रही हैं, जो खतरनाक हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हुई।

विधानसभा में दो मिनट का मौन रखा मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने नेपाल में आई भीषण प्राकृतिक आपदा पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे हिमालयी क्षेत्र में गहराते जलवायु संकट का स्पष्ट संकेत बताया है। त्रासदी में मारे गए लोगों की शांति के लिए हिमाचल विधानसभा में दो मिनट का मौन रखा गया।

हिमाचल व उत्तराखंड में दिख रहा असर मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि मौसम के बदलते मिजाज और अनियंत्रित तापमान का सबसे गंभीर असर पहले हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में दिख रहा है, जो आगे चलकर पूरे हिमालयी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है।

ग्लेशियरों की स्थिति पर चिंता जताई उन्होंने राज्य में ग्लेशियरों की बदलती स्थिति और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने पर गंभीर चिंता जताई। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के कारण हिमाचल के सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब बेसिन में स्थित ग्लेशियरों का दायरा तेजी से घट रहा है।

ग्लेशियर झीलें बनने से बढ़ रहा खतरा ग्लेशियरों के पिघलने की दर बढ़ने से बर्फ का प्राकृतिक भंडारण कम हो रहा है। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण उच्च हिमालयी क्षेत्रों में नई और अस्थिर ग्लेशियर झीलें बन रही हैं, जिनसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (अचानक आने वाली भीषण बाढ़) का खतरा लगातार बढ़ रहा है।

सरकार ग्लेशियर विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के साथ निरंतर समीक्षा कर रही है, ताकि उच्च पर्वतीय झीलों और सिकुड़ते ग्लेशियरों का सटीक अध्ययन कर समय रहते सुरक्षात्मक कदम उठाए जा सकें। खतरे की घंटी हैं 1000 झीलें राज्य में जोखिम पैदा करने वाली ग्लेशियल झीलों की संख्या वर्ष 2019 के 562 से बढ़कर 1,000 से अधिक दर्ज की गई है। देश में चिह्नित उच्च जोखिम वाली ग्लेशियल झीलों में से 48 सबसे संवेदनशील झीलें हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, जो देश के सभी हिमालयी राज्यों में सर्वाधिक हैं।



हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद (हिमकोस्टा), इसरो (इशरो) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के उपग्रह अध्ययनों के अनुसार, राज्य की नदी घाटियों में हिमनद झीलों का दायरा तेजी से बढ़ा है।