हिमाचल में 27 वर्ष बाद शुरू हो रही लॉटरी पर घमासान, CM सुक्खू बोले- भाग्य का खेल; किसी पर खरीदने की बाध्यता नहीं

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में लॉटरी को लेकर विपक्ष और विभिन्न हलकों से उठ रहे सवालों के बीच मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लॉटरी पूरी तरह भाग्य पर आधारित खेल है और किसी भी नागरिक पर इसे खरीदने का कोई दबाव या बाध्यता नहीं है। लॉटरी से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को निर्धारित नियमों और पारदर्शिता के दायरे में ही रखा जाएगा, ताकि किसी प्रकार की अनियमिता की गुंजाइश न रहे।



सरकार जनहित और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ही आगे के कदम तय करेगी। जिसकी स्वेच्छा होगी, केवल वही व्यक्ति इसे खरीदेगा।



विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि लॉटरी व्यवस्था को लेकर अनावश्यक भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लॉटरी में भाग लेना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। शासन या प्रशासन की ओर से किसी भी वर्ग पर इसे खरीदने का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव नहीं बनाया जा रहा है। नागरिक अपनी समझ और इच्छा के अनुसार ही इसमें शामिल होने का निर्णय ले सकते हैं।

विपक्ष के सवालों पर विचार करेगी सरकार लॉटरी के संचालन को लेकर विपक्षी भाजपा द्वारा उठाए गए सवालों और सौंपे गए पत्रों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की बातों का भी महत्व है। विपक्ष की ओर से इस संदर्भ में जो भी पत्र मिले हैं और जो बिंदु उठाए गए हैं, सरकार उन पर गंभीरता से विचार और समीक्षा करेगी।