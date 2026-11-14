6 दिन धर्मशाला से चलेगी हिमाचल सरकार, विधानसभा सत्र के लिए पहुंचे 413 प्रश्न; अहम संशोधन विधेयक होंगे पेश

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का छह दिवसीय अंतिम शीतकालीन सत्र सोमवार से धर्मशाला में शुरू होगा। 16 से 21 नवंबर तक चलने वाले इस सत्र में भाजपा और सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायकों ने 413 से अधिक प्रश्नों से विभिन्न विभागों के कामकाज, जनसमस्याओं और सरकारी फैसलों पर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी की है।



वहीं, सुक्खू सरकार संशोधन विधेयकों से आम जनता, शहरी निकायों और कारोबारियों को राहत देने की योजना बना रही है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा तो सरकार भी जवाब देने को तैयार है।

6 दिन धर्मशाला से चलेगी सरकार मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू सहित पूरी सरकार सत्र में भाग लेने के लिए रविवार को धर्मशाला रवाना होगी। 6 दिन सरकार धर्मशाला से ही चलेगी। सीएम सहित सभी मंत्री, विधायक व उच्च अधिकारी धर्मशाला पहुंचेंगे। सोमवार दोपहर दो बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। इसी दिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इसमें विपक्ष के संभावित सवालों का जवाब देने, सरकार का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने और विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की रणनीति बनेगी।

शिमलावासियों को राहत, तीन साल के लिए बनेगा रोड परमिट शिमला के स्थानीय निवासियों को राहत देने के लिए शिमला यूजर एंड पेडेस्ट्रियन एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव सत्र के प्रमुख विधायी कार्यों में शामिल है। इसके तहत रोड परमिट की अवधि तीन वर्ष करने की व्यवस्था प्रस्तावित है। अभी परमिट छह महीने या एक वर्ष के लिए जारी होता है। संशोधन से स्थानीय लोगों को बार-बार नवीनीकरण की प्रक्रिया से राहत मिलेगी।