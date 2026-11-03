Himachal Weather: हिमाचल में दिवाली पर कैसा रहेगा मौसम, बरसेंगे बादल या चमकेंगे तारे? आ गया अपडेट

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में दीपावली के पावन पर्व पर आठ नवंबर को भी मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 9 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा। प्रदेश में मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहने वाला है। यानी इस बार दिवाली की जगमगाती रात में बादलों या वर्षा का कोई खलल नहीं होगा, जिससे लोग बिना किसी बाधा के रोशनी के इस पर्व का खुलकर आनंद ले सकेंगे।



प्रदेशभर में बीते चौबीस घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया है, हालांकि अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है।

मनाली और लाहुल का मौसम ठंडा मनाली की पहाड़ियों और रोहतांग पास सहित बारालाचा और शिंकुला में बर्फबारी होने से लाहुल व मनाली का मौसम ठंडा हो गया है। रोहतांग दर्रे पर पहुंचे पर्यटकों ने स्नोफॉल का आनंद लिया। यहां माइनस में पहुंचा तापमान मैदानी क्षेत्र ऊना का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक रहा। जनजातीय क्षेत्र कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान गिरकर -1.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। शिमला में अधिकतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।