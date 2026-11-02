हिमाचल में मौसम ने ली करवट, रोहतांग सहित मनाली की पहाड़ियों पर बर्फबारी; टूरिस्ट की स्नोफॉल में मस्ती

जसवंत ठाकुर, मनाली। हिमाचल प्रदेश में करीब दो सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद रोहतांग दर्रे सहित कुल्लू-मनाली और लाहुल में मौसम ने करवट ली है। सोमवार को रोहतांग दर्रे में मौसम सुहावना हो गया और बर्फ के फाहे गिरने शुरू हो गए। ताजा हिमपात के बाद समूची घाटी में ठंड बढ़ गई है। रोहतांग घूमने पहुंचे सैलानियों ने सोमवार को बर्फ में जमकर अठखेलियां कीं।



सैलानियों ने बर्फ से लदी वादियों में फोटो-वीडियो लेकर हसीन पलों को कैमरे में कैद किया। सैलानी बर्फबारी देखने को लेकर काफी उत्साहित नजर आए।

इन डेस्टिनेशन में भी बर्फबारी रोहतांग दर्रे के साथ-साथ धुंधी जोत, हनुमान टिब्बा, इंद्र किला, चंद्रखानी, मनालसु जोत और हामटा जोत सहित सभी ऊंची चोटियों पर भी हल्की बर्फबारी हुई है। लाहुल घाटी में बारालाचा, शिंकुला और कुंजुम दर्रे में भी बर्फ के फाहे गिरे हैं। निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है।

किसानों-बागवानों सहित पर्यटन कारोबारी भी चहके ताजा हिमपात से जहां किसानों-बागवानों के चेहरे खिले हैं, वहीं ठंडे पड़े पर्यटन कारोबार को भी संजीवनी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी न होने से पर्यटकों की आमद कम थी।

क्या कहते हैं पर्यटन कारोबारी मनाली के पर्यटन कारोबारी विम्पी बख्शी, अजय अबरोल, विनीत मेहंदीरत्ता और गजेंद्र ठाकुर ने बताया कि हिमपात न होने से मनाली में पर्यटन कारोबार काफी धीमा चल रहा था। वीकेंड के बावजूद होटलों में ऑक्यूपेंसी कम थी। अब मौसम सुहावना होने से पर्यटन कारोबार के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है।