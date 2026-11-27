राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज शुष्क बना हुआ है, लेकिन निचले और मध्य पर्वतीय इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर जिलों में 2 दिसंबर तक 5 दिन देर रात और सुबह के समय घने कोहरे की चेतावनी जारी की है।



हमीरपुर के सुजानपुर और आसपास के क्षेत्रों, मंडी की बल्ह घाटी तथा बिलासपुर के भाखड़ा बांध जलाशय क्षेत्र में मध्यम से घना कोहरा छाने का पूर्वानुमान जताया गया है, जिससे सुबह-शाम सफर करने वालों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

शुष्क ही रहेगा मौसम मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के अनुसार पूरे प्रदेश में वर्षा या बर्फबारी के आसार नहीं हैं और 2 दिसंबर तक मौसम शुष्क ही रहेगा। न्यूनतम तापमान में गिरावट प्रदेश में न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री का अंतर आया है। शिमला के कुफरी में न्यूनतम तापमान में 3.2 डिग्री की गिरावट आने से 6.9 डिग्री, शिमला में 1.2 डिग्री की गिरावट आने से 9 डिग्री दर्ज किया गया।