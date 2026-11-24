राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क बने रहने के बीच सुबह-शाम की सर्दी का असर चुभने लगा है। वहीं कोहरे ने भी कुछ हिस्सों में दृश्यता घटा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 29 नवंबर तक प्रदेश में वर्षा या बर्फबारी के आसार नहीं हैं।



सुंदरनगर में दृश्यता 70 मीटर तो बिलासपुर में 200 मीटर दृश्यता रही है। इस कारण वाहन चलाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों के लिए एडवायजरी जारी की गई है कि घने कोहरे में वाहनों को चलाने से परहेज करें यदि आवश्यक हो तो संभलकर और तेज गति से वाहन न चलाएं।

तीन जगह माइनस में तापमान प्रदेश में कुकुमसेरी सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान -3.0 डिग्री जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम दर्ज किया गया। केलंग में 1.6 डिग्री की गिरावट आने से न्यूनतम तापमान -2.0 डिग्री दर्ज किया गया। ताबो में 3.3 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बावजूद न्यूनतम तापमान -1.3 डिग्री दर्ज किया गया।