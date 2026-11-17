राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को धूप खिलने से ठंड से अवश्य राहत मिली, लेकिन सुबह और शाम की ठंड के तेवर अभी भी कड़े हैं। तीन स्थानों का न्यूनतम तापमान जमावबिंदु से नीचे है। प्रदेश में सबसे कम तापमान कुकुमसेरी में -4.1, केलंग में -3.1, कल्पा में -0.7 डिग्री दर्ज किया गया।



प्रदेश में 18 स्थानों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। इसमें से दस स्थानों का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से कम दर्ज किया गया है।

मंडी व चंबा की रातें शिमला से ज्यादा ठंडी रविवार की रात शिमला से ज्यादा ठंडी सोलन, मंडी और चंबा की रही। शिमला के न्यूनतम तापमान में 1.4 डिग्री की गिरावट के कारण 7.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि सुंदरनगर के न्यूनतम तापमान में 3.5 डिग्री की गिरावट के कारण 6.1, मंडी में पांच डिग्री की गिरावट के कारण 6.2, चंबा में 4.1 डिग्री की गिरावट के कारण 6.1 और सोलन में 3.5 डिग्री की गिरावट के कारण 6 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से एक से तीन डिग्री तक कम दर्ज किए गए।