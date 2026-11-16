रोहतांग से लौट रही टूरिस्ट बस बर्फ पर फिसली, दूसरी तरफ थी गहरी खाई; रौंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया सामने

जागरण टीम, मनाली। हिमाचल प्रदेश में रविवार को हुई बर्फबारी के बीच एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सप्ताहांत में हुए हिमपात के कारण पर्यटकों ने भारी संख्या में मनाली का रुख किया। मनाली से हजारों पर्यटकों ने बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए रोहतांग पास का रुख किया। दोपहर बाद ज्यादा बर्फबारी होने के कारण सड़क पर ब्लैक आइस जम गई व वाहन स्किड होने लगे।

इसी दौरान एक टूरिस्ट बस बुरी तरह से फिसल गई व ऐन मौके पर खाई में गिरने से बच गई। इसका खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। 8000 पर्यटक पहुंचे रोहतांग पर्यटक भारी संख्या में रोहतांग दर्रा सहित शिंकुला, कुंजम और बारालाचा पास में बर्फ देखने पहुंचे और बर्फ के साथ मस्ती की। रोहतांग दर्रे पर रविवार को 923 पर्यटक वाहनों में लगभग आठ हजार पर्यटक पहुंचे और बर्फ के साथ खूब मस्ती की।

वीकेंड पर 4000 पर्यटक वाहन पहुंचे मनाली सुहावने मौसम और बर्फबारी के दीदार के लिए वीकेंड पर कुल्लू मनाली में चार हजार पर्यटक वाहनों ने दस्तक दी। इन दिनों बाहरी राज्यों सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी भारी संख्या में पर्यटक मनाली पहुंच रहे हैं। ग्रीन टैक्स बैरियर मनाली के अनुसार शुक्रवार को 1463 जबकि शनिवार को 1439 पर्यटक वाहन मनाली आए, जबकि प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी दो दिन में एक हजार पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे।

पुलिस ने जारी किया अलर्ट डीएसपी केलंग केडी शर्मा ने सैलानियों से आग्रह किया कि मौसम की परिस्थितियों को देखकर ही सफर करें। ब्लैक आइस के खतरे को लेकर भी अलर्ट किया है। सड़क पर पानी जम जाने से सफर बेहद जोखिम भरा हो जाता है।