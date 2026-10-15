Himachal Weather 15th October: हिमाचल के 10 जिलों में आंधी और वर्षा का अलर्ट, तीन दिन तेवर दिखाएगा मौसम

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में अगले तीन दिनों तक मौसम में बदलाव होने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने वीरवार को लाहुल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर राज्य के 10 जिलों में आंधी चलने, आसमानी बिजली चमकने और वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है।



ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में तेज हवाओं और बिजली चमकने की संभावना को देखते हुए लोगों व पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

तीन दिन तेवर दिखाएगा मौसम मौसम विभाग के अनुसार 16 और 17 अक्टूबर को भी कुछ क्षेत्रों में वर्षा और ऊंची चोटियों पर हिमपात हो सकता है। हालांकि इन दो दिनों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। इसके बाद 18 से 20 अक्टूबर तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहने का अनुमान है।

कुकुमसेरी सबसे ठंडा, रात के तापमान में गिरावट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड तेजी से बढ़ने लगी है। लाहुल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान गिरकर 0.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जबकि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में सुबह-शाम की ठंड शुरू हो गई है। आसमान साफ होने की स्थिति में दोपहर तक गर्मी से पसीना आ रहा है।