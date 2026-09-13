Himachal Weather: हिमाचल के मौसम में आया बदलाव; तापमान में गिरावट दर्ज; आज बारिश की संभावना

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में आज रविवार को बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 13 से 16 सितंबर के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। प्रदेश में ताजा वर्षा और कुछ स्थानों पर धूप और बादलों के बीच दिन के तापमान में 3.5 डिग्री तक की गिरावट आई है।

नाहन और कल्पा में 3.5, भुंतर में 2.4 और मनाली में 1.7 डिग्री की गिरावट आई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 33.8 डिग्री दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री की गिरावट आई है। भुंतर और भरमौर में 3 डिग्री, कांगड़ा में 2.3 डिग्री की गिरावट आई है।

झमाझम बारिश से 63 सड़कें बंद प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान धर्मशाला, कांगड़ा, शिमला और बिलासपुर में झमाझम वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश में वर्षा और भूस्खलन के कारण 63 सड़कें बंद हैं। इन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। धर्मशाला में बीते चौबीस घंटों के दौरान 87, कांगड़ा में 69, शिमला के कुफरी में 65, जोगिंद्रनगर में 48 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।