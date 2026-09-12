हिमाचल में खिली धूप के बीच दरका पहाड़, देवदार और कायल के 40 पेड़ जड़ों समेत उखड़ गए

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों में ही बिना बारिश भूस्खलन की दूसरी घटना हुई है। हमीरपुर में बस पर पहाड़ी दरकने के बाद अब जिला शिमला से एक बेहद भयावह भूस्खलन का वीडियो सामने आया है। उपमंडल रामपुर की फांचा पंचायत में पूरी पहाड़ी दरक गई। भूस्खलन से देवदार और कायल के 35 से 40 पेड़ भी नष्ट हो गए। देखते ही देखते पूरी पहाड़ी दरक गई।



बताया जा रहा है यहां कई सालों से भूस्खलन हो रहा है, लेकिन इस बार वन संपद का भारी नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।

कल से बरसेंगे मेघ 13 से 16 सितंबर तक मध्य पर्वतीय और निचले मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि वर्षा बढ़ने के बावजूद मानसून के ज्यादा सक्रिय होने की संभावना नहीं है।