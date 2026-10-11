Himachal Weather 11th October: हिमाचल में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, बारिश और बर्फबारी की संभावना

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऊंचे इलाकों में हिमपात की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्के हिमपात और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। कुछ स्थानों पर धूप खिलने का अनुमान है।

हिमपात व वर्षा से तापमान गिरा हिमपात व वर्षा से दिन के तापमान में 4.5 डिग्री तक की गिरावट आई है। ताबो में 4.5, कल्पा में 3.6, केलंग में 3.2, सोलन में 2.6 और शिमला में 2.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। केलंग में गिरावट के बावजूद अधिकतम तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।