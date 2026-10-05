हिमाचल में 72 दिन से क्रमिक अनशन पर शिक्षक संघ, 40 हजार रिटायर्ड टीचर्स भी आए आंदोलन के समर्थन में

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का क्रमिक अनशन सोमवार को 72वें दिन भी स्कूल शिक्षा निदेशालय शिमला में जारी रहा। संघ के आंदोलन को अब करीब 40 हजार सेवानिवृत्त शिक्षकों का भी समर्थन मिलने लगा है। बिलासपुर सदर टीम के साथ सेवानिवृत्त बीईईओ यशवंत ठाकुर भी अनशन पर बैठे।



उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षक प्राथमिक शिक्षक संघ की न्यायोचित मांगों के समर्थन में खड़े हैं और मांगें पूरी होने तक आंदोलन में सहयोग करते रहेंगे।

संगड़ाह ब्लॉक के शिक्षकों का अनशन सोमवार को जिला सिरमौर के संगड़ाह ब्लॉक के पदाधिकारियों ने भी क्रमिक अनशन में भाग लेकर सरकार से शिक्षकों की मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग उठाई। इसमें ब्लाक अध्यक्ष कमल शर्मा, जिला पीटीएफ सलाहकार राजेंद्र सिंह, सह-सचिव जगपाल सिंह, सह-सचिव मीडिया वेद प्रकाश और ब्लॉक सह-सचिव भागचंद शामिल हुए।

न्यू काम्प्लेक्स प्रणाली का विरोध संघ ने कहा कि 23 सितंबर 2025 की न्यू काम्प्लेक्स प्रणाली की अधिसूचना वापस लेने सहित 25 मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है। संघ के अनुसार, दो अक्टूबर से राज्य, जिला, खंड और महिला विंग के पदाधिकारी काले बिल्ले लगाकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं।