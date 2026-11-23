जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का स्वास्थ्य बिगड़ गया। इस कारण उन्हें आईजीएमसी शिमला में उपचाराधीन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष आज सोमवार सुबह अस्पताल आए हैं। बताया जा रहा है उन्हें पिछले कई दिनों से बुखार था। इस बीच विधानसभा के शीतकालीन सत्र की व्यस्तता के कारण वह उचित चेकअप नहीं करवा पाए।

सीएम सुक्खू और जयराम ठाकुर पहुंचे हाल जानने विधानसभा अध्यक्ष का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सोमवार को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) पहुंचे। दोनों नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान उन्होंने कुलदीप पठानिया के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।