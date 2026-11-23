जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के घर में शहनाई बजी। हमीरपुर जिले के नादौन उपमंडल के भवड़ां स्थित मुख्यमंत्री के पैतृक गांव में विवाह समारोह का आयोजन हुआ। सीएम सुक्खू के बड़े भाई राजीव ठाकुर की बेटी निकिता का विवाह समारोह रविवार को संपन्न हुआ।



मुख्यमंत्री रविवार देर शाम धर्मशाला से नादौन पहुंचे व भतीजी की शादी में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू की माता संसार देई, पत्नी कमलेश ठाकुर भी साथ थीं। सीएम सुक्खू ने दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दिया।

परिवार के साथ खुशियां साझा कीं मुख्यमंत्री ने भतीजी निकिता के विवाह समारोह में शामिल होकर परिवार के साथ खुशियों के खूबसूरत पलों को साझा किया। नवदंपती को हार्दिक बधाई एवं सुखद, समृद्ध और मंगलमय वैवाहिक जीवन की अनंत शुभकामनाएं प्रदान कीं।