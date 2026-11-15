हिमाचल में बर्फबारी से लौटी पर्यटकों की रौनक, मनाली व कसौली के होटलों में आक्यूपेंसी बढ़ी, ये हैं स्नो प्वाइंट्स

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से पर्यटन कारोबार में वीकेंड पर फिर रौनक लौटी है। दीपावली के दौरान पर्यटकों की आमद में आई गिरावट के बाद अब पहाड़ों की ओर सैलानियों का रुख बढ़ा है। खासकर ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी ने पर्यटन सीजन को नई संजीवनी दी है।



शिमला, मनाली और धर्मशाला सहित प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में वीकेंड पर पर्यटकों की अच्छी आवाजाही रही। होटलों की आक्यूपेंसी में भी सुधार दर्ज किया गया है।

होटलों में आक्यूपेंसी बढ़ी मनाली और कसौली में होटलों की आक्यूपेंसी करीब 70 प्रतिशत, शिमला में 65 प्रतिशत तक बताई जा रही है, जबकि कांगड़ा में भी यह करीब 65 प्रतिशत रही। इस बार घरेलू पर्यटकों के साथ विदेशी सैलानियों की संख्या भी अच्छी दिखाई दी।

बर्फबारी की उम्मीद में पहुंचे पर्यटक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल पहुंचे। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के अनुसार, बर्फबारी की उम्मीद से पर्यटकों में पहाड़ों की ओर आने का उत्साह बढ़ा है।

यहां बर्फ के दीदार लाहुल-स्पीति, रोहतांग और कुल्लू के जलोड़ी जोत में बर्फ की सफेद चादर पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। सर्दियों का पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ ही आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। रविवार को चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ। रोहतांग दर्रा, जलोड़ी जोत और लाहुल-स्पीति के ऊंचाई वाले मार्गों पर हिमपात के कारण फिसलन है। हालांकि सड़कें अब बहाल हैं। सोलंग घाटी, अटल टनल के आसपास, शिमला के कुफरी, नारकंडा और किन्नौर में पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ी है। यहां भी बर्फ के फाहे गिरे।