हिमाचल सरकार हर स्कूल में बनाएगी करियर काउंसिलिंग कमेटी, छात्रों की रुचि और क्षमता का बनेगा रिकॉर्ड

अनिल ठाकुर, शिमला। दसवीं के बाद कौन सा संकाय चुनना है और 12वीं के बाद किस क्षेत्र में करियर बनाना है, विद्यार्थियों को अब इन फैसलों में स्कूल स्तर पर ही मार्गदर्शन मिलेगा। शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में करियर काउंसिलिंग कमेटियों का गठन करने जा रहा है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को उनकी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुरूप विषय चयन से लेकर उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाएगी।



इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को दूसरों की देखा-देखी या अभिभावकों के दबाव में करियर चुनने के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार भविष्य की राह तय करने में मदद करना है।

तैयार होगा रिकॉर्ड इसके लिए प्रत्येक स्कूल को विद्यार्थियों की रुचि और योग्यता का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करना होगा। इसमें उनकी विषयगत दिलचस्पी, आगे चुने जा सकने वाले पाठ्यक्रम, उपलब्ध छात्रवृत्ति योजनाओं और रोजगार की संभावनाओं का ब्योरा शामिल रहेगा। व्यावसायिक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी संबंधित क्षेत्र में आगे करियर बनाने के विकल्प बताए जाएंगे।

निदेशक का आदेश जारी निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली ने इस संबंध में सभी जिलों के उपनिदेशकों को पत्र जारी किया है। स्कूलों में करियर काउंसिलिंग से जुड़ी गतिविधियों और उनकी समय-सारिणी भी निर्धारित की गई है। स्कूलों को निर्देशों के अनुसार गतिविधियां आयोजित कर रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को भेजनी होगी।

दसवीं के बाद रुचि के अनुसार चुन सकेंगे संकाय दसवीं के बाद विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय में से चयन करना विद्यार्थियों के लिए अक्सर चुनौती बन जाता है। कई विद्यार्थी दोस्तों की देखा-देखी या अभिभावकों के दबाव में विषय चुन लेते हैं और बाद में उन्हें अपनी रुचि के विपरीत पढ़ाई करनी पड़ती है। नई व्यवस्था के तहत कमेटी विद्यार्थियों की क्षमता और रुचि का आकलन कर उन्हें उपयुक्त संकाय चुनने में मार्गदर्शन देगी।