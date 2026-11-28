राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले सरकारी स्कूलों में अब 10 दिसंबर तक वार्षिक समारोह आयोजित किए जा सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने समारोहों की अंतिम तिथि बढ़ा दी है, इससे पहले विभाग ने 18 और 20 नवंबर को पत्र जारी कर स्कूलों को तय समय में आयोजन के निर्देश दिए थे।



निदेशक स्कूल शिक्षा ने प्रदेश के सभी उपनिदेशक (उच्च एवं प्रारंभिक शिक्षा) को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन आने वाले ग्रीष्मकालीन स्कूलों के प्रमुखों को समयसीमा बढ़ने की सूचना दें और तय अवधि में समारोह सुनिश्चित करवाएं।

अब और नहीं बढ़ेगी समयसीमा निर्देशों के अनुसार, सभी स्कूलों को 10 दिसंबर से पहले वार्षिक समारोह आयोजित करने होंगे। इसके बाद समयसीमा में कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। विभाग ने उपनिदेशकों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाने को कहा है।