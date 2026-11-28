जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) ने बीसीसीआई पुरुष अंडर-23 स्टेट-ए ट्रॉफी (टी-20) एलीट 2026-27 के लिए टीम घोषित कर दी है। हिमाचल टीम में 20 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जबकि अतुल जसवाल को कप्तान बनाया गया है। हिमाचल अपने लीग मुकाबले एक से 13 दिसंबर तक कटक और भुवनेश्वर में खेलेगा।

कुल्लू से छह खिलाड़ी टीम में चंबा से साहिल शर्मा, हमीरपुर से अक्षय वशिष्ठ और अतुल जसवाल कप्तान, कांगड़ा से इनेश महाजन, प्रवल प्रताप और उज्ज्वल शर्मा, कुल्लू से अर्नव जम्वाल, दक्ष नारायण, रित्विक वर्मा, सागर मलान, साहिल बी ठाकुर और सुशांत सिंह, मंडी से अर्जुन वाधवा, चिराग शर्मा और पीयूष ठाकुर, सिरमौर से प्रियंशु शर्मा, सोलन से कबीर सिंह तथा ऊना से अभिनव शर्मा, केशव सैनी और रोबिन संदल को टीम में जगह मिली है।

ये रहेगा कोचिंग स्टाफ टीम के मुख्य कोच सोमशेकर शिरागुप्पी, गेंदबाजी कोच गुरविंदर सिंह, फील्डिंग कोच राहुल शर्मा, फिजियो प्रताप सिंह, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग (एसएंडसी) विशेषज्ञ निशांत चौहान, वीडियो विश्लेषक निशांत शर्मा, मसाजर श्याम नरेश, साइड आर्म विशेषज्ञ शिलेमन रोशन और टीम प्रबंधक पंकज नेगी होंगे।