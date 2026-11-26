जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) ने बीसीसीआई की कूच बिहार ट्रॉफी (चार दिवसीय) 2026-27 के लिए हिमाचल की अंडर-19 पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। घोषित 18 सदस्यीय टीम में प्रदेश के विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों को जगह दी गई है। टीम में कांगड़ा जिले के चार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है।

नौनिहाल को कमान सोलन के नौनिहाल अटलस कप्तान व बिलासपुर के आदित्य कटारिया उपकप्तान हैं। व शुहुल शाह सोलन, आदित्य(चंबा), अनिकेत ठाकुर, किशन कुमार व साहिल कुमार - (हमीरपुर), आदिल राणा, अंश धीमान, अर्जुन पठानिया व शिवम शर्मा (कांगड़ा), अमनदीप ठाकुर ( कुल्लू), दिव्यांश ठाकुर व मंथन गुरंग (मंडी),साहिल चौहान (शिमला), हार्दिक शर्मा व जपनीत सिंह (सिरमौर), लक्षित ठाकुर( ऊना) शामिल हैं।



वहीं, रिजर्व खिलाड़ियों के रूप में हमीरपुर के ओम महादेव और सोलन के युवराज सिंह को रखा गया है।

26 नवंबर से राजस्थान के खिलाफ अभियान कूच बिहार ट्रॉफी में हिमाचल का पहला मुकाबला 26 से 29 नवंबर तक राजस्थान के खिलाफ हमीरपुर के अमतर मैदान में खेला जाएगा। इसके बाद टीम 3 से 6 दिसंबर तक रोपड़ में पंजाब के खिलाफ मैदान में उतरेगी। तीसरा मुकाबला 11 से 14 दिसंबर तक अमतर में हैदराबाद के खिलाफ होगा।

दिल्ली व चंडीगढ़ से भी मैच वहीं 18 से 21 दिसंबर तक दिल्ली के खिलाफ और 26 से 29 दिसंबर तक चंडीगढ़ के खिलाफ हिमाचल के मुकाबले निर्धारित हैं। इन दोनों मैचों के आयोजन स्थलों की घोषणा अभी नहीं की गई है।