जागरण संवाददता, धर्मशाला। पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कच्छियारी से मटौर चौक तक लगने वाले यातायात जाम से राहत दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने अब यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। जिला मजिस्ट्रेट कांगड़ा हेमराज बैरवा ने मटौर चौक पर वाहनों के बढ़ते दबाव और आए दिन लगने वाले जाम को देखते हुए डायवर्जन और वनवे व्यवस्था लागू करने का आदेश जारी किया है।



नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी और आगामी आदेश तक जारी रहेगी। दैनिक जागरण भी कच्छियारी बाईपास से मटौर चौक, बगली रोड और गगल में जाम और आम लोगों को होने वाली दिक्कतों के मुद्दे को लगातार प्रमुखता से उठाता रहा है।

वैकल्पिक रूट तय जारी आदेश के तहत पालमपुर, बैजनाथ और आसपास के क्षेत्रों से कांगड़ा आने वाली लंबी दूरी की बसों तथा भारी वाहनों को मटौर चौक से नहीं गुजरना होगा। इसी तरह कांगड़ा से धर्मशाला जाने वाले ऐसे वाहनों के लिए भी वैकल्पिक रूट निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त टांडा बाईपास से तहसील चौक तक वनवे व्यवस्था लागू की गई है।

लंबे समय से बनी है जाम की समस्या मटौर चौक पर यातायात जाम की समस्या लंबे समय से बनी है। इस कारण स्थानीय लोगों, दुकानदारों, वाहन चालकों और कांगड़ा से गुजरने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब जिला प्रशासन की ओर से यातायात व्यवस्था में बदलाव के आदेश जारी होने से लोगों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद जगी है।