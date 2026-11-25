जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को होटल में पकड़ लिया। इसके बाद होटल में ही जमकर हंगामा हुआ। हालांकि महिला ने तर्क दिया वह वहां काम करने आई थी, लेकिन होटल में मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि यहां कमरा बुक किया गया है। पति ने इस घटना का वीडियो बनाकर प्रसारित कर दिया।



इसके बाद यह मामला मंडी सहित प्रदेशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। व्यक्ति ने पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है।

व्यक्ति खुद को बीमार बता रहा प्रसारित वीडियो के मुताबिक व्यक्ति पहले से ही खुद को बीमार बता रहा है और उसे पाइप लगी है। महिला ने उसे पहले ही बिना किसी कारण छोड़ रखा था और उस पर केस भी किया है।