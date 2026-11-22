राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण कार्यों में निर्धारित प्रविधानों से हटकर अतिरिक्त काम करवाना अब अधिकारियों और ठेकेदारों के लिए आसान नहीं होगा। किसी भी निर्माण कार्य में स्वीकृत मदों से अलग (सब्स्टीट्यूट आइटम), अतिरिक्त मद (एक्स्ट्रा आइटम) अथवा निर्धारित मात्रा से विचलन (डेविएशन) करने से पहले सक्षम अधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। काम पूरा करवाने के बाद उसकी मंजूरी लेने की परिपाटी पर विभाग ने सख्ती से रोक लगा दी है।

विभाग ने बरती सख्ती लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ ऐसे मामलों पर सख्त हुए हैं और इस संबंध में सभी मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश जारी किए हैं। इसमें साफ कहा गया है कि फील्ड कार्यालयों से ऐसे मामले बिना जरूरी दस्तावेजों की जांच और निर्धारित औपचारिकताएं पूरी किए मुख्यालय भेजे जा रहे हैं।

कई मामलों में अतिरिक्त अथवा बदली हुई मदों का काम मौके पर पहले ही करवा लिया जाता है और बाद में मुख्यालय से पिछली तारीख से स्वीकृति लेने के लिए मामला भेजा जाता है जिस पर कड़ी आपत्ति जताई गई है।