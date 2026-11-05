हिमाचल में स्थापित होंगे 4 नए औद्योगिक पार्क, 30 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार; 234 करोड़ की DPR केंद्र को भेजी

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास और स्थानीय युवाओं के लिए आजीविका के नए द्वार खुलने जा रहे हैं। राज्य में चार नए अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, जिनसे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 30 हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उद्योग विभाग ने केंद्र सरकार की भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) के अंतर्गत पहले चरण में सोलन जिले के नालागढ़ और ऊना के टाहलीवाल में बनने वाले दो औद्योगिक पार्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्र सरकार को औपचारिक रूप से सौंप दी है।



केंद्र सरकार की ओर से मांगी गई आवश्यक औपचारिकताओं और दस्तावेजों को उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने नई दिल्ली जाकर संबंधित मंत्रालय में जमा करा दिया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, इन दोनों डीपीआर को दिसंबर 2027 तक अंतिम स्वीकृति मिलने के स्पष्ट संकेत मिले हैं। इन दोनों परियोजनाओं पर कुल 234 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी।

मंझोली में 154 करोड़ और टाहलीवाल में 80 करोड़ से सजेगा उद्योग योजना के तहत पहले प्रस्ताव में नालागढ़ स्थित मंझोली औद्योगिक क्षेत्र की करीब 150 एकड़ भूमि पर 154 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक पार्क तैयार होगा। वहीं, ऊना जिले के टाहलीवाल में 75 एकड़ भूमि पर 80 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट से औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यह है कि स्वीकृत औद्योगिक पार्क परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार प्रति एकड़ एक करोड़ रुपये तक की केंद्रीय सहायता (ग्रांट) प्रदान करेगी।