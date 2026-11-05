दीपावली से अगले दिन हमीरपुर जिले में छुट्टी का एलान, कांगड़ा में भी उठी गोवर्द्धन पूजा के अवकाश की मांग

जागरण टीम, हमीरपुर/कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में दीपावली के अगले दिन गोवर्द्धन पूजा की छुट्टी होगी। नौ नवंबर को जिला हमीरपुर में लोकल छुट्टी का एलान किया गया है। इस बीच कांगड़ा जिले में भी छुट्टी की मांग उठी है। विश्वकर्मा जयंती और पूजा पर राजपत्रित अवकाश घोषित किए जाने की मांग उठी है।

धीमान कल्याण सभा ने उठाई मांग धीमान कल्याण महासभा हिमाचल प्रदेश की नगरोटा सूरियां शाखा ने प्रदेश सरकार से भगवान विश्वकर्मा जयंती और दीपावली के दूसरे दिन होने वाली विश्वकर्मा पूजा पर राजपत्रित अवकाश घोषित करने का आग्रह किया है।

इन कार्यों से जुड़े लोग करते हैं पूजा महासभा के क्षेत्रीय प्रधान इंजीनियर रविंद्र कुमार रवि, महासचिव एवं पूर्व प्रधान पंचायत लुदरेट रविंद्र सिंह धीमान और मीडिया प्रभारी फौजा सिंह धीमान ने वीरवार को संयुक्त बयान में कहा कि भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का शिल्पकार और निर्माण कला का जनक माना जाता है। उद्योगों, कारखानों, मशीनरी, औजारों और निर्माण कार्यों से जुड़े लोग उनकी पूजा करते हैं।

दोनों अवसर पर अवकाश दिया जाए उन्होंने बताया कि विश्वकर्मा दिवस हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन भी मशीनों, औजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विशेष पूजा होती है। महासभा ने कामगारों, कारीगरों और तकनीकी कर्मचारियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए पूरे हिमाचल प्रदेश में दोनों अवसरों पर अवकाश देने की मांग की।