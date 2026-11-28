जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में अब महंगा मिलेगा। राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले चावल, गेहूं के आटे और चीनी के दाम बढ़ा दिए हैं। नई दरें एक दिसंबर 2026 से लागू होंगी। इसके तहत एपीएल परिवारों के लिए चावल और आटा महंगा होगा, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आने वाले परिवारों को चीनी के लिए सात रुपये प्रति किलो अधिक चुकाने होंगे।



खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस संबंध में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र जारी किया है। इसमें सरकार के तीन नवंबर के आदेश के अनुसार संशोधित दरों पर राशन वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

चावल 15 रुपये प्रति किलो नई दरों के अनुसार, एपीएल परिवारों को अब चावल 13 के बजाय 15 रुपये प्रति किलो मिलेगा। गेहूं के आटे की कीमत 12 से बढ़ाकर 14.50 रुपये प्रति किलो कर दी है। चावल पर दो और आटे पर 2.50 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है।