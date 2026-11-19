राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भांग की वैध एवं नियंत्रित खेती शुरू करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। कांगड़ा में एक अधिकृत बीज आपूर्तिकर्ता और सोलन जिले में डा. वाइएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी को शोध के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। विधायक त्रिलोक जम्वाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने यह जानकारी दी।



नियमों और आदेशों के तहत अधिकृत बीज आपूर्ति, भांग की खेती, विनिर्माण एवं प्रोसेसिंग, भंडारण, अनुसंधान और विश्लेषण के लिए पात्र आवेदकों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

वास्तविक राजस्व लाइसेंस संख्या पर रहेगा निर्भर सरकार के अनुसार, वैध खेती से मिलने वाला वास्तविक राजस्व लाइसेंस की संख्या और जारी की जाने वाली अनुमतियों पर निर्भर करेगा। सरकार ने बताया कि अभी प्रदेश में भांग की व्यापक व्यावसायिक खेती शुरू नहीं हुई है। फिलहाल दो संस्थानों को अलग-अलग उद्देश्यों के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं।