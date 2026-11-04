हिमाचल में खूंखार अपराधियों के लिए बनेगी हाई सिक्योरिटी जेल, शीत मरुस्थल लाहुल-स्पीति में होंगे शिफ्ट

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की जेलों में बंद गैंगस्टरों, खूंखार अपराधियों और भाड़े के शूटरों की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए अब उन्हें सामान्य कैदियों से अलग रखने की तैयारी है। जेलों के भीतर दबदबा कायम कर दूसरे कैदियों को डराने-धमकाने, उनके साथ मारपीट करने और उगाही की कोशिशों जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लाहुल-स्पीति में उच्च सुरक्षा वाली जेल विकसित करने की योजना बनाई जा रही है।



इस जेल में कुख्यात अपराधियों को अलग-अलग सेल में रखने की व्यवस्था होगी, ताकि वे दूसरे कैदियों पर अपना प्रभाव न बना सकें और जेल के भीतर अनुशासन कायम रखा जा सके।

कुख्यात अपराधी दूसरे कैदियों पर बनाते हैं दबाव जेल में बंद कुछ कुख्यात अपराधी अपने आपराधिक प्रभाव और बाहरी नेटवर्क के दम पर दूसरे कैदियों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे कैदियों की मौजूदगी से सामान्य बंदियों की सुरक्षा और जेल प्रशासन के सामने भी चुनौती खड़ी होती है। कई बार कैदियों के बीच मारपीट, धमकाने और वसूली की कोशिशों जैसी घटनाएं जेल प्रबंधन के लिए परेशानी बनती हैं।



ऐसे में खतरनाक अपराधियों को सामान्य कैदियों से अलग रखने की व्यवस्था को जेलों में अनुशासन और सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

निगरानी और नियंत्रण होगा आसान लाहुल-स्पीति के केलंग या आसपास प्रस्तावित उच्च सुरक्षा जेल में ऐसे कैदियों को अलग-अलग रखने की व्यवस्था विकसित करने का उद्देश्य उनके आपसी संपर्क और दूसरे बंदियों पर प्रभाव को सीमित करना होगा। इससे सामान्य कैदियों को भय और दबाव से मुक्त वातावरण मिल सकेगा। साथ ही जेल प्रशासन के लिए कुख्यात अपराधियों की निगरानी और उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखना भी आसान होगा।