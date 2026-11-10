हिमाचल सरकार स्थानीय उद्यमों का बढ़ाएगी दायरा, 16 नए स्टार्टअप आइडिया चिह्नित, 3100 से अधिक महिला उद्यमी जोड़ीं

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में बड़े औद्योगिक निवेश के साथ स्थानीय उद्यमों को जोड़कर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए केंद्र सरकार के रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफार्मेंस (रैंप) कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उद्योगों, स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को निवेश तंत्र से जोड़कर स्थानीय स्तर पर उद्यमशीलता और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है।

3100 महिला उद्यमी जोड़ीं इस दिशा में अब तक 1,400 ग्रामीण महिला उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया है। वहीं, 58 फंडिंग एवं नेटवर्किंग सम्मेलनों के माध्यम से 3,100 से अधिक महिला उद्यमियों को जोड़ा गया है। इसके अलावा, 340 एमएसएमई को औपचारिक स्वरूप दिया गया है और 16 नए स्टार्टअप आइडिया चिह्नित किए गए हैं। आने वाले समय में इन पहलों से स्थानीय उद्यमों को बाजार, वित्त और निवेश के नए अवसर मिलने की संभावना है।

378 इकाइयां हरित मानकों को अपनाने के लिए तैयार औद्योगिक विकास को पर्यावरण अनुकूल और तकनीक आधारित बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है। इसके तहत 1,260 एमएसएमई का रिसोर्स एफिशिएंट एंड क्लीनर प्रोडक्शन (आरईसीपी) अध्ययन पूरा किया गया है। इनमें से 378 इकाइयां हरित मानकों को अपनाने के लिए तैयार हैं। तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 86 एआइ-स्मार्ट टेक्नोलॉजी वर्कशाप आयोजित की गई हैं। इनके माध्यम से 1,950 एमएसएमई का फिजिबिलिटी अध्ययन पूरा हुआ है, जिनमें 375 इकाइयां स्मार्ट तकनीक अपनाने की स्थिति में हैं।