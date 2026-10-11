हिमाचल प्रदेश में SMC और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए भर्ती का रास्ता खुला, 4800 पदों पर होगी नियुक्ति

राज्य ब्यूरो, शिमला। करीब 20 साल से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे एसएमसी और आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से विभाग में मर्ज होने का अवसर मिलेगा।

शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन शिक्षकों के लिए एलडीआर के माध्यम से चयन को मंजूरी दी गई। इसके लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है।

हालांकि, नियुक्ति निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने और चयन प्रक्रिया में सफल होने पर ही मिलेगी। पहले छूट गए शिक्षकों को मिलेगा मौका एलडीआर की प्रक्रिया से पहले छूट गए एसएमसी शिक्षकों को भी मौका मिलेगा। इनमें पीजीटी और टीजीटी शामिल हैं। सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे कंप्यूटर शिक्षकों के पदों को भी एलडीआर के दायरे में लाने की मंजूरी दी गई है।

इन शिक्षकों को भी चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। सरकार दूसरे चरण में 100 और सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करेगी। मंत्रिमंडल ने इन स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था के लिए 3900 शिक्षक और 900 गैर-शिक्षक पद भरने को मंजूरी दी है।