हिमाचल प्रदेश पुलिस के 14 अधिकारी प्रमोट, विभाग ने डीपीसी की सिफारिशों पर जारी किए आदेश
हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिशों पर 14 पुलिस अधिकारियों को पदोन्नत किया है।
HighLights
हिमाचल पुलिस में 14 अधिकारियों को पदोन्नति मिली।
सात सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, सात एएसआई एसआई बने।
पदोन्नत अधिकारियों को जल्द मिलेंगे नए तैनाती स्थल।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिशों पर 14 पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति दी है। इनमें सात सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर बनाया गया है, जबकि सात एएसआइ को एसआइ पद पर पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति के बाद सभी अधिकारियों की नई तैनाती के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।
ये बने इंस्पेक्टर
सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत होने वालों में प्रथम आइआरबी में तैनात रविंदर सिंह, ऊना से रवि पाल, सिरमौर से राजविंदर सिंह, स्टेट विजिलेंस (साउथ रेंज) से नंद लाल, कुल्लू से धीरज सेन, चतुर्थ आइआरबी से ललित कुमार और सिरमौर से प्रीतम सिंह शामिल हैं।
ये एएसआई से एसआई बने
एएसआइ से एसआइ पद पर पदोन्नति पाने वालों में ऊना से कुलभूषण, प्रथम आइआरबी से रणजीत सिंह, ऊना से अतुल कुमार शर्मा, प्रथम आइआरबी से करणजीत सिंह, ऊना से संजीव कुमार, सिरमौर से नीलम प्रकाश और एचपीआइपीएस से नरेंद्र सिंह शामिल हैं।
नए स्टेशन मिलेंगे
पुलिस विभाग में हुई इन पदोन्नतियों से अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिलने का रास्ता साफ हो गया है। प्रमोशन के बाद इन अधिकारियों को नए स्टेशन दिए जाएंगे।
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