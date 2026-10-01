हिमाचल प्रदेश पुलिस के 14 अधिकारी प्रमोट, विभाग ने डीपीसी की सिफारिशों पर जारी किए आदेश

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिशों पर 14 पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति दी है। इनमें सात सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर बनाया गया है, जबकि सात एएसआइ को एसआइ पद पर पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति के बाद सभी अधिकारियों की नई तैनाती के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

ये बने इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत होने वालों में प्रथम आइआरबी में तैनात रविंदर सिंह, ऊना से रवि पाल, सिरमौर से राजविंदर सिंह, स्टेट विजिलेंस (साउथ रेंज) से नंद लाल, कुल्लू से धीरज सेन, चतुर्थ आइआरबी से ललित कुमार और सिरमौर से प्रीतम सिंह शामिल हैं।