हिमाचल में 3000 करोड़ से 340 सड़कों का होगा चौड़ीकरण, PWD मंत्री का बड़ा ऐलान

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और दूरदराज के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' (PMGSY-4) के दूसरे चरण के तहत प्रदेश की 340 सड़कों के उन्नयन (Upgradation) और चौड़ा करने के लिए करीब 3000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

विक्रमादित्य सिंह का बड़ा ऐलान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-4) के दूसरे चरण में प्रदेश की 340 सड़कों के उन्नयन और चौड़ा किए जाने पर करीब 3000 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।

1659 किलोमीटर सड़क नेटवर्क को होगा लाभ इससे लगभग 1659 किलोमीटर सड़क नेटवर्क को लाभ होगा। नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह तक केंद्र से औपचारिक मंजूरी मिलने की संभावना है। सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री विक्रमादित्य ने कहा कि पहले बैच में 294 सड़कों के लिए करीब 2300 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे।