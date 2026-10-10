फोरलेन निर्माण के मलबे से संवरेंगे हिमाचल के डंपिंग स्थल, बनेंगे पार्क और खेल मैदान

जागरण संवाददाता, मंडी। प्रदेश में फोरलेन निर्माण के दौरान निकलने वाले मलबे और डंपिंग साइटों को लेकर अब एक नई और दूरदर्शी पहल शुरू होने जा रही है।

फोरलेन परियोजनाओं के तहत बनने वाली डंपिंग साइटों को अब केवल मलबे के निस्तारण का स्थान नहीं, बल्कि खूबसूरत पार्कों और खेल मैदानों के रूप में विकसित किया जाएगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शुक्रवार को बिलासपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश जारी किए।

उन्होंने अधिकारियों को आगामी सभी डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) में इन जनहितैषी प्रविधानों को अनिवार्य रूप से शामिल करने को कहा है, ताकि निर्माण कार्य के बाद पर्यावरण संतुलन बना रहे और स्थानीय युवाओं व नागरिकों को बेहतरीन सुविधाएं मिल सकें।

परौर-पद्धर अलाइनमेंट को अंतिम रूप देने के निर्देश बैठक के दौरान परौर और पद्धर के बीच प्रस्तावित फोरलेन की अलाइनमेंट को शीघ्र अंतिम रूप देने पर बल दिया गया। इसके अलावा शिमला मटौर फोरलेन के लंबित पड़े सभी खंडों के निर्माण कार्य को गति देने और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण भुभु जोत सुरंग की डीपीआर भी जल्द तैयार करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी को एक नया आयाम मिलेगा।