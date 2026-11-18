राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध चिंता का विषय बने हुए हैं। पिछले तीन वर्षों में एक नवंबर 2026 तक प्रदेश में दुष्कर्म, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा के कुल 1,918 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें दुष्कर्म के 1,386, छेड़छाड़ के 499 और घरेलू हिंसा के 33 मामले शामिल हैं।



इसके अतिरिक्त घरेलू हिंसा से जुड़ी 19,526 शिकायतें पुलिस को मिलीं। इनमें से 9,144 का निपटारा किया गया, जबकि 10,382 शिकायतें आगामी कार्रवाई के लिए संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) को भेजी गईं।

86 आरोपितों को सुनाई सजा भाजपा विधायक जीत राम कटवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने विधानसभा में यह जानकारी दी। दुष्कर्म के मामलों में 86 आरोपितों को सजा सुनाई गई है, जबकि छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा के मामलों में अभी तक किसी को सजा नहीं हुई है। दुष्कर्म के 1,386 मामलों में 153 में खारिज रिपोर्ट और 12 में अंतिम रिपोर्ट पेश की गई है।

61 मामलों में जांच जारी है, जबकि 1,160 मामले न्यायालय भेजे गए। इनमें 270 मामलों में आरोपित बरी हुए और तीन में समझौता या वापसी हुई। वर्तमान में 801 मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं। महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन से लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट तक व्यवस्था सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 112 आपातकालीन और 1091 महिला हेल्पलाइन संचालित की हैं। पुलिस थानों में महिला सहायता कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। हिंसा पीड़ित महिलाओं को पुलिस, चिकित्सा, कानूनी सहायता, परामर्श और अस्थायी आश्रय उपलब्ध करवाने के लिए 13 वन स्टाप सेंटर चल रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए महिला पुलिस थानों, महिला अपराध इकाइयों और मानव तस्करी निरोधक इकाइयों की व्यवस्था है।